Военные завершили основные работы по ликвидации последствий ЧС в Керчи, Ялте и Севастополе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Минобороны России завершили основные работы по ликвидации последствий подтопления в районах Керчи, Ялты и Севастополя, сообщили в ведомстве в пятницу.

"Группировка Минобороны России продолжает выполнять задачи по ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного обильными паводками на территории Республики Крым. Военнослужащие завершили выполнение основного объема работ в районах городов Керчь, Ялта и Севастополь", - говорится в сообщении.

В наиболее пострадавших районах продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС. По данным Минобороны, всего военнослужащими очищено 139 км дорог, свыше 57 куб. м территорий социально значимых объектов, приусадебных хозяйств и фасадов зданий. Кроме того, восстановлено 66 км разрушенных стихией водоотводов и водостоков, вывезено свыше 5 тыс. куб. м мусора. Из 237 домов военные вывезли пришедшее в негодность имущество, также они раздали местным жителям более 470 куб. м питьевой воды.

"К мониторингу обстановки в районах ЧС привлечено четыре вертолета Ми-8 армейской авиации ЮВО и четыре беспилотных летательных аппарата. Медицинскими подразделениями Минобороны России создан необходимый запас лекарственных средств и медицинского имущества из расчета поступления до тысячи больных, из них 300 - для больных инфекционного профиля, в том числе новой коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что на горячую линию поступило 2 168 обращений граждан, за сутки - 317.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал указание по наращиванию группировки, оказывающей помощь жителям Крыма. На полуостров Министерство обороны РФ направило около 21 тыс. человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы развернуты в 36 населенных пунктах.