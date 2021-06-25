Спасатели обнаружили тело утонувшего несколько дней назад в Абхазии туриста из Челябинска

СУХУМ, 25 июня. /ТАСС/. Спасатели МЧС Абхазии обнаружили в пятницу утром тело туриста из Челябинска Михаила Нестерова, утонувшего во время шторма 17 июня в Гагре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Тело российского туриста, жителя Челябинска Михаила Нестерова, 1973 года рождения, утонувшего в акватории города Гагра 17 июня, было обнаружено сегодня утром в районе пансионата "Энергетик" в 09:20 мск. Спасатели доставили тело на берег и передали его прибывшим родственникам, которые опознали погибшего", - говорится в сообщении.

Тело Дарьи Манасовой из Казани, которую 6 июня унесло течением реки Гега на территории Рицинского нацпарка, до сих пор не найдено.