Поиски людей на месте обрушения дома во Флориде осложнены задымлением

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Поиски выживших на месте обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) осложняются сильным задымлением, вызванным возгораниями под завалами, имеется риск дальнейшего обвала элементов конструкции. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала CNN руководитель службы пожарной охраны округа Майами-Дейд Энди Альварес.

Как он отметил, у спасателей "возникают серьезные трудности из-за того, что конструкции вокруг разрушаются, а также из-за дыма". Альварес пояснил, что под завалами, вероятно, произошли возгорания. Пожарные не знают, что именно горит. "Мы не видим открытого огня", - сказал руководитель службы. По его словам, загореться, к примеру, могли матрасы. "Они могут тлеть в течение многих дней", - констатировал Альварес.

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила, также выступая в эфире CNN, что спасатели по-прежнему рассчитывают извлечь из-под завалов живых людей.