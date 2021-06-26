Пожарные потушили возгорание в доме под Иваново, где погибли ребенок и пожарный

ТАСС, 26 июня. Пожар в многоквартирном доме в поселке Чернореченский в Ивановской области, в результате которого погиб ребенок и пожарный, потушен. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Пожар потушен", - сообщила собеседница агентства.

Возгорание в квартире на четвертом этаже жилого дома в поселке Чернореченский Ивановского района Ивановской области произошло в пятницу вечером. В результате пожара погибли подросток 14 лет и пожарный, из дома были эвакуированы 75 человек. К ликвидации пожара привлекались 80 человек, было задействовано 22 единицы техники.