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Пожарные потушили возгорание в доме под Иваново, где погибли ребенок и пожарный

К ликвидации привлекли 80 человек

ТАСС, 26 июня. Пожар в многоквартирном доме в поселке Чернореченский в Ивановской области, в результате которого погиб ребенок и пожарный, потушен. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Пожар потушен", - сообщила собеседница агентства.

Возгорание в квартире на четвертом этаже жилого дома в поселке Чернореченский Ивановского района Ивановской области произошло в пятницу вечером. В результате пожара погибли подросток 14 лет и пожарный, из дома были эвакуированы 75 человек. К ликвидации пожара привлекались 80 человек, было задействовано 22 единицы техники.

Теги
РоссияИвановская область
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