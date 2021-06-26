В Пермском крае после поджога в гараже госпитализировали шесть человек

ТАСС, 26 июня. Шесть человек, включая одну женщину и пятерых мужчин, госпитализированы в результате ЧП в Соликамске в Пермском крае, где мужчина облил бензином 10 человек, находившихся в гараже и поджег, сообщили ТАСС в краевом Министерстве здравоохранения.

"Пострадали шесть человек, одна женщина и пятеро мужчин. Один находится в реанимации, четверо в состоянии средней тяжести и один в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о перевозке двоих пациентов в Пермь", - сообщили в Минздраве.

ЧП произошло ночью 26 июня. Компания местных жителей находилась в гараже, расположенном напротив жилого дома по улице Фрунзе. После конфликта и драки с 64-летним знакомым 44-летний житель Соликамска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сходил к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся в гараж. Там он облил бензином семерых мужчин и трех женщин, а затем поджег зажигалкой. В результате пятеро потерпевших и подозреваемый были доставлены в больницы Соликамска и Березняков со множественными термическими ожогами.

Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью"). Следователи проводят допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому с учетом его тяжелого состояния здоровья.