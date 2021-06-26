На жителя Пермского края возбудили уголовное дело о покушении на убийство 10 человек

ТАСС, 26 июня. Житель города Соликамска в Пермском крае после ссоры со знакомыми поджег 10 человек, облив их бензином. В результате 5 из них получили множественные ожоги, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, сообщила в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В ночное время 26 июня 2021 года в городе Соликамске местный житель облил бензином людей в гараже и поджег. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, конфликт произошел между местными жителями, которые находились в гараже. 44-летний подозреваемые после драки с одним из мужчин принес канистру с бензином, облил находившихся там 10 человек, среди которых были три женщины, и поджег. "В результате пятеро потерпевших и подозреваемый получили множественные термические ожоги различных частей тела и были госпитализированы. В ходе осмотра места происшествия, проведенного с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, в гараже были обнаружены и изъяты предметы и биологические следы, которые исследуются в рамках назначенных судебных экспертиз", - добавили в СК.

Следователи допрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому с учетом его тяжелого состояния здоровья.