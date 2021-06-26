Нарушенное из-за грозы и ветра электроснабжение в Новгородской области восстановили

ТАСС, 26 июня. Специалисты восстановили нарушенное после грозы и шквалистого ветра электроснабжение в Новгородской области, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального филиала "Россети Северо-Запад".

В пятницу свыше 6,5 тыс. человек остались без электроснабжения в 14 районах Новгородской области.

"Электроснабжение населенных пунктов восстановили. Отрабатываем индивидуальные заявки потребителей", - отметили в пресс-службе.

Наиболее пострадавшие районы - Старорусский, Парфинский, Волотовский. Компания направила на восстановление электроснабжения более 60 бригад.