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Обрушение здания во Флориде

Израиль отправит в США военных для оказания помощи после обрушения здания во Флориде

Делегация состоит примерно из 10 военнослужащих запаса из командования тыла Армии обороны Израиля

ТАСС, 27 июня. Совместная делегация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерства иностранных дел отправится в штат Флорида для участия в поисково-спасательной операции после обрушения здания в городе Серфсайд. Сообщение об этом размещено в субботу на странице МИД еврейского государства в Twitter.

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"Делегация состоит примерно из 10 военнослужащих запаса из командования тыла ЦАХАЛ, все они являются ведущими специалистами в области инженерного дела и оказания социальной помощи", - говорится в тексте. В дипведомстве добавили, что "миссия делегации заключается в оказании помощи при проведении поисково-спасательной операции, а также картографировании места расположения обрушившегося дома". Израильские представители будут работать в сотрудничестве с аварийно-спасательными службами округа Майами и штата Флорида.

Многоквартирный жилой дом обрушился в округе Майами-Дейд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погибли четыре человека, судьба 159 других остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. Там работают сотрудники полиции и пожарных служб.

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СШАИзраильОбрушение здания во Флориде
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