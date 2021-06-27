Двухлетний ребенок стал шестой жертвой торнадо в Чехии

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Число жертв торнадо, обрушившегося в четверг на районы городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии, возросло до шести человек. В Факультетской больнице города Брно, являющегося административным центром края, умерла двухлетняя девочка, сообщило в воскресенье Чешское радио.

Соболезнования родителям умершей девочки выразили президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш.

Сумма материального ущерба от торнадо в Южноморавском крае, согласно его руководству, составит не менее 12 млрд крон (около €471 млн). Повреждены 1 200 жилых домов, более 70 из которых не подлежат восстановлению и будут снесены.

Телеканал CNN Prima NEWS ранее проинформировал, что торнадо на юго-востоке республики стал самым разрушительным в Европе с 2001 года.