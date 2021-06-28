Состояние здоровья выпавших из окна детей в Южно-Сахалинске стабилизировано

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Врачам удалось стабилизировать состояние здоровья двух детей, выпавших из окна жилого дома в Южно-Сахалинске. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Минздраве Сахалинской области.

"Состояние стабилизировано, но остается пока тяжелым", - рассказали в ведомстве.

В воскресенье из окна третьего этажа жилого дома в Южно-Сахалинске выпали двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка. Они были доставлены в детскую областную больницу в сознании. Родители детей в тот день так и не объявились.

В пресс-службе правительства области журналистам сообщили, что дети сейчас находятся в реанимации. У них есть переломы, пострадали легкие, мальчик находится на аппарате искусственной вентиляции легких, девочка дышит самостоятельно. Выяснилось, что дети росли в полной многодетной семье. В день, когда они выпали из окна, матери дома не было, а отец спал в квартире. Малыши играли на подоконнике у открытого окна, оборудованного москитной сеткой. Семья на учете в органах системы профилактики не состоит.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченная по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская. Информация направлена уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. Также ситуация находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко, рассказали в пресс-службе правительства.

Прокуратура Сахалинской области и следственное управление СК РФ по региону начали проверки по поводу произошедшего. Устанавливаются обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службах правоохранительных структур.