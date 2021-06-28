После тройного убийства в Пермском крае возбудили второе уголовное дело

ПЕРМЬ, 28 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело по факту убийства трех человек в Горнозаводском районе Пермского края. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю, подозреваемый также пытался убить 11-летнюю девочку.

"В ходе расследования уголовного дела при освидетельствовании потерпевших медицинские работники установили, что находившейся на месте преступления потерпевшей (2010 г. р.) причинено огнестрельное проникающее сквозное ранение левого локтевого сгиба. Девочка была осмотрена медиками и отпущена, так как госпитализация ей не потребовалась", - говорится в сообщении.

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. В пресс-службе Минздрава Пермского края подтвердили ТАСС, что девочку забрали родные после того, как та получила необходимую медицинскую помощь.

Как сообщалось ранее, вечером 27 июня 58-летний местный житель на почве личных неприязненных отношений, вооружившись огнестрельным оружием, приехал к берегу реки, где отдыхала его бывшая супруга с родственниками. Он смертельно ранил бывшую супругу, ее сестру и мужа. Мужчину задержали, он уже дал признательные показания. По этому факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, решается вопрос об избрании меры пресечения.