В станице Адыгеи ввели режим ЧС из-за непогоды

МАЙКОП, 28 июня. /ТАСС/. Власти Майкопского района ввели режим ЧС на территории станицы Курджипской Краснооктябрьского сельского поселения, где в ночь на 28 июня ливнем сильно подтопило 28 приусадебных участков, в том числе девять домов, сообщается на страничке властей района в Instagram.

Ранее сообщалось, что в станице Курджипской из-за сильного дождя склоновыми стоками в ночь на 28 июня подтопило 60 придомовых территорий и 20 домов. По состоянию на 08:00 мск, воды в жилых домах уже не было, подтопленными оставались пять приусадебных участков.

"Состоялось оперативное заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого было принято решение ввести режим ЧС на территории станицы Курджипской Краснооктябрьского сельского поселения. По официальным данным, сильно пострадали 28 приусадебных участков, в том числе девять домов", - говорится в сообщении.

На базе местного Дома культуры развернули пункт временного размещения, а также выделили автобус на случай эвакуации. Устранение последствий паводка продолжается с привлечением необходимой спецтехники. По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова ситуация по ликвидации последствий подтопления находится на личном контроле главы Майкопского района Олега Топорова, уточняется в сообщении.

На территории Адыгеи продолжает действовать экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений. По данным Северо-Кавказского УГМС, 28 июня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.