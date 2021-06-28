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Обрушение здания во Флориде

Спасатели пробрались на восемь метров вглубь завалов обрушившегося здания во Флориде

Замглавы пожарно-спасательного управления округа Майами-Дейд Рэй Джадалла отметил, что разбор завалов представляет собой сложную операцию, так как железобетонная конструкция расколота на множество частей

МАЙАМИ /штат Флорида/, 28 июня. /ТАСС/. Один из спасателей, работающих на месте обрушения жилого здания в штате Флорида, в воскресенье смог пробраться на восемь метров вглубь горы обломков. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил заместитель главы пожарно-спасательного управления округа Майами-Дейд Рэй Джадалла.

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Спасатель рассказал, что власти пошли на экстраординарную меру - пропустили родственников пропавших без вести при обрушении на место происшествия. "В то время как люди работали неустанно и с большой интенсивностью, они (члены семьи - прим. ТАСС) смогли увидеть, что один из спасателей пробрался на восемь метров вглубь горы обломков", - сказал он.

Джадалла также отметил, что разбор завалов представляет собой сложную операцию, так как железобетонная конструкция расколота на множество частей. "Мы не можем просто прикрепить несколько тросов и поднять бетонный блок, мы прокапываем себе путь вглубь бетонных уровней, разбирая обломки размером с баскетбольный или бейсбольный мяч", - пояснил он, добавив, что только такой подход позволяет избежать дальнейших обрушений.

"Это 12-этажное здание, так что на операцию потребуется время", - резюмировал спасатель.

Жилой дом обрушился в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на четверг. За прошедшие дни обнаружены тела 10 погибших. Судьба 151 человека остается неизвестной.

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