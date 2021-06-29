Во Флориде проводят проверки зданий после обрушения жилого дома

МАЙАМИ /штат Флорида/, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты в американском округе Майами-Дейд (штат Флорида) проводят проверки состояния зданий в связи с обрушением жилого дома в городе Серфсайд. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава данного округа Даниэлла-Ливайн Кава.

Она уточнила, что проверки начались 26 июня и должны быть завершены в течение месяца. "Я полагаю, что это будет сделано быстрее, чем за 30 дней", - сказала Кава. Как она пояснила, специалисты оценят состояние тех зданий, которые недавно прошли сертификацию на соответствие существующим стандартам. Власти хотят удостовериться, что все рекомендации по итогам этой сертификации были выполнены.

По словам главы округа, в особенности это касается тех рекомендаций, которые имеют отношение к безопасности проживания в здании. Кава заверила, что власти "будут действовать без промедления".