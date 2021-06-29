Полиция задержала водителя грузовика после ДТП с маршруткой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело и задержала водителя грузовика после столкновения с маршруткой в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где пассажирка выпала из салона и погибла. Об этом ТАСС сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"По результатам проверки следователями в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека"). Мужчина задержан по статье 91 УПК РФ", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

Ранее в полиции сообщали, что во вторник около 10:00 мск маршрутка столкнулась с грузовиком в Пушкинском районе города. По данным городского главка МЧС, от удара пассажирка маршрутки выпала из окна автобуса, попала под колеса и погибла.

Прокуратура Петербурга начала проверку по факту инцидента. В надзорном ведомстве сообщали, что, по предварительным данным, водитель грузовика не предоставил преимущество для проезда маршрутке на нерегулируемом перекрестке.