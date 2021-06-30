Нарушенное из-за урагана электроснабжение восстановили в Льгове в Курской области

КУРСК, 30 июня. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в городе Льгове в Курской области, нарушенное накануне из-за пришедшего в регион урагана. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Электроснабжение в Льгове полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе.

Во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что сильными порывами ветра сорвало кровлю у двух домов.

В Льгове в Курской области проживает более 18 тыс. человек. По прогнозам синоптиков, 30 июня в регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, порывы ветра до 15 м/с.