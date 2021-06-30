Жильцы обрушившегося в США дома жаловались на вибрацию из-за возведения соседнего здания

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Жильцы обрушившегося дома в городе Серфсайд в окрестностях Майами (штат Флорида) жаловались на вибрацию в их квартирах во время строительства жилкомплекса по соседству в 2019 году. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN .

Соседнее 18-этажное здание возводилось в период с 2016 по 2019 год на противоположной стороне дороги от дома Champlain Towers South, обрушившегося 24 июня 2021 года. Жильцы тогда жаловались на вибрацию в квартирах своим родственникам и друзьям, а также компетентным органам. По мнению владельцев жилья, строительные работы велись слишком близко. CNN отмечает, что с 2016 по 2019 год было подано более 50 жалоб, застройщик был оштрафован восемь раз из-за шума.

Телеканал отдельно указывает, что на данный момент нет никаких доказательств того, что строительство соседнего здания могло способствовать обрушению Champlain Towers South.

"Скорее всего, несколько причин так или иначе привели к трагедии. Тем не менее строительные работы по соседству с другими строениями вовсе не редкость, это не приводит к разрушению зданий", - сказал председатель Ассоциации строителей и подрядчиков США (Associated Builders and Contractors). Однако он не стал полностью исключать вероятность влияния этого фактора.

Представители общественности и СМИ выдвинули несколько предположений о причинах трагедии. В частности, в 2018 году строительный инженер в своем отчете предупреждал руководство управляющей компании жилого дома о структурных повреждениях строения. Жители жаловались на трещины в бетоне и скапливающуюся влагу. Кроме того, появилась пока еще не подтвержденная информация о том, что этажность обрушившегося здания якобы превышала проектные значения.

Многоэтажный жилой дом Champlain Towers South в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили. По последним данным, погибли 12 человек, судьба еще 149 остается неизвестной.