Жители Ялты, потерявшие имущество при подтоплениях, получат дополнительные выплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Ялты запустят муниципальную программу выплат горожанам, оказавшимся в зоне подтоплений во время сильных ливней, сообщила глава местной администрации Янина Павленко на своей странице в Facebook в среду.

По федеральному законодательству, каждый житель подтопленных районов может получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей. При частичной утрате имущества - еще 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс. рублей.

"Запускаем муниципальную программу помощи пострадавшим гражданам из местного бюджета. Те, кто частично потерял имущество, получат пять прожиточных минимумов, кто полностью - 10", - написала Павленко.

Она уточнила, что все данные о получателях выплат уже есть в системе. "Заявителей обзвонят и пригласят на прием", - добавила мэр.