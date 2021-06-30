{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в Крыму после сильных ливней

Жители Ялты, потерявшие имущество при подтоплениях, получат дополнительные выплаты

В регионе запустили муниципальную программу помощи пострадавшим гражданам из местного бюджета

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Ялты запустят муниципальную программу выплат горожанам, оказавшимся в зоне подтоплений во время сильных ливней, сообщила глава местной администрации Янина Павленко на своей странице в Facebook в среду.

На эту тему
Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное
Потоп после аномальных дождей в Крыму.

По федеральному законодательству, каждый житель подтопленных районов может получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей. При частичной утрате имущества - еще 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс. рублей.

"Запускаем муниципальную программу помощи пострадавшим гражданам из местного бюджета. Те, кто частично потерял имущество, получат пять прожиточных минимумов, кто полностью - 10", - написала Павленко.

Она уточнила, что все данные о получателях выплат уже есть в системе. "Заявителей обзвонят и пригласят на прием", - добавила мэр.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
Три человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии
Среди жертв инцидента есть ребенок
Читать полностью