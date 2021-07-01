Участок трассы "Колыма" в Якутии, закрытый из-за задымленности, открыли для движения

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Движение по участку федеральной трассы Р-504 "Колыма", который был закрыт в среду из-за задымленности и пожара в придорожной полосе, открыто для всех видов транспорта. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй".

Ранее в четверг движение открыли только для легковых автомобилей.

"В связи с уменьшением уровня задымленности и улучшением видимости на участке км 293 - км 365 федеральной автодороги Р-504 "Колыма" с 12:20 (06:20 мск) 1 июля движение открыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Трасса "Колыма" - единственная дорога, соединяющая восточную часть Якутии, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. 1 147 км проложены по Якутии, 834 км - по Колыме.