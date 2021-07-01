Самолет, прервавший рейс по технической причине, вылетел из Благовещенска на Сахалин

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июля. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании "Ираэро", который в четверг утром вылетел из аэропорта Благовещенска на Сахалин, однако через 36 минут вернулся в аэропорт, вылетели в пункт назначения. Об этом сообщается на сайте аэропорта Благовещенска.

"Рейс РД-315 авиакомпании "Ираэро" маршрутом Южно-Сахалинск вылетел в 15:10 (09:10 мск)", - сообщается на онлайн-табло.

В четверг в аэропорту Благовещенска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Ираэро", направлявшийся из Благовещенска в Южно-Сахалинск. По информации пресс-службы аэропорта, на 36-й минуте полета был объявлен возврат борта в аэропорт вылета по технической причине. На борту рейса находились 90 пассажиров и шесть членов экипажа.