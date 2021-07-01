СК начал проверку после жалобы Путину на отсутствие газоснабжения в деревне под Смоленском

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по жалобе, которая поступила на ежегодную прямую линию с президентом РФ от жительницы деревни Коробаново Смоленской области, сообщившей, что местная администрация не принимает меры по газификации домов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Жительница деревни Коробаново Руднянского района направила на прямую линию с Владимиром Путиным, которая проходила 30 июня, жалобу на то, что к поселению не проведен газопровод. При этом отмечено, что газопровод находится в 1,5 км от деревни.

"Организована доследственная проверка по появившемуся в средствах массовой информации сообщению о том, что в деревне Коробаново Руднянского района Смоленской области сотрудниками местной администрации не приняты меры к обеспечению газификации данного населенного пункта", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.