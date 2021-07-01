На западе Канады на фоне аномальной жары начались лесные пожары

ОТТАВА, 1 июля. /ТАСС/. Лесные пожары начались в западной провинции Британская Колумбия на фоне аномальной жары, установившейся в регионе. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Самый крупный пожар произошел в районе озера Камлупс, его площадь оценивается в 200 кв. км. Приказ на эвакуацию получили жители по меньшей мере 160 окрестных домовладений. В ликвидации этого возгорания участвуют 10 вертолетов и 56 пожарных.

Леса горят и в других частях Британской Колумбии. В частности, приказ на эвакуацию получили жители небольшого населенного пункта Луттон, расположенного в 260 км к северо-востоку от Ванкувера, где на этой неделе был установлен абсолютный температурный рекорд в канадской истории - 49,6 градусов Цельсия. Всего на территории региона отмечены 26 лесных пожаров.

С конца прошлой недели в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий - установилась аномальная жара. Столбики термометров здесь днем достигают отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начала спадать во вторник, но в ряде мест продержится до конца недели.

В среду сообщалось, что в Британской Колумбии по меньшей мере 486 человек могли стать жертвами аномальной жары.