Власти Флориды рассматривают вариант со сносом уцелевшей части обрушившегося дома

МАЙАМИ /штат Флорида/, 1 июля. /ТАСС/. Власти Флориды рассматривают возможность направленного сноса уцелевшей части жилого дома, обрушившегося неделю назад в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида). Как рассказал в четверг мэр города Чарльз Беркетт, такая мера может стать решением для возобновления поисково-спасательной операции.

По его словам, на утреннем совещании обсуждался снос оставшейся части здания, общая нестабильность которого стала одной из причин приостановки поисково-спасательной операции. "Я поговорил с представителем моей администрации, ответственным за градостроительство и сказал ему привести в готовность команды по сносу и разбору зданий, потому что если такое решение будет принято, нам нужны будут ресурсы, чтобы незамедлительно это осуществить, без временных затрат", - сказал он в разговоре с журналистами.

"Инженеры работают [над проработкой этого решения], и я надеюсь, они вынесут свое заключение <...> нам надо обеспечить молниеносное решение этого вопроса", - подчеркнул Беркетт и добавил, что наиболее предпочтительным представляется снос направленный в западном направлении, где есть достаточно свободного места.

"Мы уже потеряли 12 часов, и те, кто находится под завалами, не могут ждать", - резюмировал городской глава.