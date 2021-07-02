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Обрушение здания во Флориде

Байден заявил, что у властей США пока нет понимания причин обрушения дома во Флориде

Президент США ранее провел совещание с представителями местных властей и чрезвычайных служб, а также встретился с работниками, участвующими в поисково-спасательной операции

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Власти США пока не имеют четкого понимания причин частичного обрушения жилого дома в Серфсайде (штат Флорида). Об этом президент США Джо Байден заявил в четверг, выступая перед журналистами.

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В первой половине дня американский лидер, прибывший в город, провел совещание с представителями местных властей и чрезвычайных служб, а также встретился с работниками, участвующими в поисково-спасательной операции, и родственниками погибших и пострадавших.

"Оно [расследование причин] продолжается, <...> у нас нет никакого четкого подтверждения того, что произошло", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Я не думаю, что на данном этапе есть какое-либо окончательное объяснение, почему оно [здание] обрушилось, что можно сделать, чтобы такое больше не повторилось, и какие еще другие здания, может быть, необходимо проверить, чтобы определить, нет ли у них таких же проблем", - добавил Байден.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили. По последним данным, погибли 18 человек, судьба еще 145 остается неизвестной.

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