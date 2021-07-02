Спасательные работы на месте обрушения дома во Флориде возобновились

МАЙАМИ /штат Флорида/, 2 июля. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), которые были приостановлены в четверг, возобновлены. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Около 18:00 по местному времени (01:00 мск) к месту обрушения дома начали стягивать технику, которую используют спасатели. Несколько их бригад также отправились туда. Один из спасателей на вопрос о том, возобновились ли поиски людей на месте обрушения дома, ответил: "Да".

Ранее глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила, что работы приостановили из-за "из-за сомнений относительно прочности сохранившихся конструкций". Как отмечает телеканал, теперь "работы возобновлены".

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, погибли 18 человек, судьба еще 145 остается неизвестной.