Губернатор поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По данным ГУ МЧС России по региону, в пятницу утром в жилом доме на улице Светлоярской, 16 в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, в результате три человека были госпитализированы, 28 эвакуированы.

"Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. Заместителю губернатора Дмитрию Краснову и главе города Юрию Шалабаеву поручено незамедлительно выехать на место происшествия. Также Юрию Шалабаеву Глеб Никитин поручил принять меры по оказанию помощи эвакуированным жильцам, их временному размещению. На данный момент Дмитрий Краснов и Юрий Шалабаев работают на месте происшествия и координируют ход работ", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным сайта Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, дом №16 на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде является трехэтажным жилым домом 1959 года постройки. В здании три подъезда, там проживают 65 человек. Общая площадь дома - 1 751,1 кв. м. Согласно паспорту объекта, дом является кирпичным с железобетонными перекрытиями, он газифицирован, в нем отсутствует центральное горячее водоснабжение. Данные о проведении капитального ремонта со дня ввода в эксплуатацию в 1959 году отсутствуют.