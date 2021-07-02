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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схимонаха Сергия

Адвокат Светлана Герасимова сообщила, что обвинительное заключение направили в Верховный суд для определения подсудности
Николай Романов Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
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Николай Романов
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), который обвиняется по трем статьям УК РФ, и направила его в Верховный суд РФ для определения подсудности. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Светлана Герасимова.

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"Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Романова и отправила его в Верховный суд. Согласно закону, его нужно судить по месту совершения деяния, которое ему вменяют в вину, то есть в Верхней Пышме Свердловской области. Надзорное ведомство настаивает на проведении процесса в Москве, но мы с нашим подзащитным настаиваем на проведении процесса на Урале. Это полностью соответствует закону", - сказала она.

Романов обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Вину он не признает.

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