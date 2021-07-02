Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схимонаха Сергия

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), который обвиняется по трем статьям УК РФ, и направила его в Верховный суд РФ для определения подсудности. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Светлана Герасимова.

"Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Романова и отправила его в Верховный суд. Согласно закону, его нужно судить по месту совершения деяния, которое ему вменяют в вину, то есть в Верхней Пышме Свердловской области. Надзорное ведомство настаивает на проведении процесса в Москве, но мы с нашим подзащитным настаиваем на проведении процесса на Урале. Это полностью соответствует закону", - сказала она.

Романов обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Вину он не признает.