Глава Удмуртии заявил, что авария после выброса хлора в Ижевске локализована

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Авария на станции подъема воды с выбросом хлора в Ижевске локализована, утечка приостановлена. Об этом в пятницу сообщил в Instagram глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В настоящий момент авария локализована, утечка приостановлена. Силами МЧС проводятся мероприятия для локализации последствий. Силами Роспотребнадзора и МЧС сделаны только что замеры. Предельные нормы хлора в воздухе пока в норме", - написал он.

Бречалов сообщил, что в течение последующих суток оперативные службы будут контролировать ситуацию каждые 30-45 минут. "Опасности для жизни и здоровья граждан нет. Но, жители по улице Песочной адрес 17, 19, 21 и по четной стороне, будьте внимательны. Если возникают вопросы со здоровьем, пишите, обращайтесь в скорую помощь, будем оперативно реагировать", - отметил он.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской республике контролирует ситуацию в Ижевске после выброса хлора, на месте работают специалисты, сообщили журналистам в территориальном управлении. "В настоящее время на месте работают специалисты Управления Роспотребнадзора, развернута лаборатория, проводятся замеры на границе жилой зоны на содержание в воздухе хлора. Ситуация находится на контроле управления", - говорится в сообщении.