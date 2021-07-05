Виновник прорыва теплотрассы, из-за чего затопило кафе в Петербурге, получил условный срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы условно диспетчера "Теплосети Санкт-Петербурга" Евгения Емельянова, которого признали виновным в прорыве теплотрассы в сентябре 2018 года, из-за чего кафе в подвале дома залило кипятком и погибли два человека, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении. Сам Емельянов вину не признал. Его адвокат ранее на суде просил прекратить уголовное дело против подзащитного.

В сентябре 2018 года на Измайловском проспекте прорвало трубу с кипятком, в результате чего было затоплено подвальное помещение кафе "Типичный Питер". В момент ЧП в нем находились два человека, они погибли от полученных ожогов.

СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, трубу прорвало из-за гидроудара - резкого повышения давления воды в результате неправильных действий диспетчера Теплосети Санкт-Петербурга Емельянова. Следователи считали, что в момент ЧП он не стал разбираться в причинах резкого скачка давления в трубопроводе и отключил подачу горячей воды только тогда, когда дефект был обнаружен визуально.