Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома в американском Серфсайде (штат Флорида) выросло до 28. Об этом сообщила в понедельник глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, трансляция ведется на странице округа в Twitter.

"Сегодня мы извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего, их число теперь составляет 28", - сказала она.

Кава отметила, что после сноса оставшихся частей здания в воскресенье вечером вся область обрушения была признана безопасной для работы, однако поиски осложняются ухудшающимися погодными условиями: спасателям приходится периодически приостанавливать свою работу на время грозы.