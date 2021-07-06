{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обрушение здания во Флориде

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28

Из-под обломков извлекли тело еще одного погибшего
© AP Photo/Lynne Sladky

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома в американском Серфсайде (штат Флорида) выросло до 28. Об этом сообщила в понедельник глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, трансляция ведется на странице округа в Twitter.

На эту тему
Обрушение здания во Флориде. Главное
Обрушение здания во Флориде.

"Сегодня мы извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего, их число теперь составляет 28", - сказала она.

Кава отметила, что после сноса оставшихся частей здания в воскресенье вечером вся область обрушения была признана безопасной для работы, однако поиски осложняются ухудшающимися погодными условиями: спасателям приходится периодически приостанавливать свою работу на время грозы.

Теги
СШАОбрушение здания во Флориде
Движение по трассе Джубга - Сочи восстановили после схода селя в Туапсинском районе
Инспекторы ДПС на месте оказывают необходимую помощь участникам дорожного движения
Движение по трассе Джубга - Сочи восстановили после схода селя в Туапсинском районе
Читать полностью