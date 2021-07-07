На Камчатке возобновили поиски на месте крушения Ан-26

ТАСС, 7 июля. Спасатели на Камчатке продолжают поиски в районе крушения пассажирского самолета Ан-26, разбившегося возле поселка Палана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Поиски приостанавливались с наступлением темноты.

"Поисковые мероприятия возобновлены, группа спасателей добирается до места крушения на технике высокой проходимости", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на месте сложный рельеф, спасатели немного изменили маршрут, чтобы добраться до обломков. Поиски осложняет туман.

О ходе поисков

В пресс-службе ГУ МЧС России по краю ТАСС уточнили, что в этой местности сопка, которую придется обогнуть, на самой сопке густые заросли и туман. Вместе со спасателями до обломков самолета пытаются добраться сотрудники правоохранительных органов.

"Спасатели филиала поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю совместно со спасателями специализированной пожарно-спасательной части направились к подножию сопки на квадроциклах, далее планируют идти пешком по прибрежной полосе. Вылет вертолета Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков запланирован с учетом погодных условий", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ТАСС сообщили, что базовый отряд Хабаровского авиационно-спасательного центра находится в Хабаровске, по Дальнему Востоку есть порядка шести авиазвеньев, одно из которых находится на Камчатке. Место базирования у этого вертолета - Петропавловск-Камчатский. Этот борт привлекался к поискам накануне.

По данным источника агентства в экстренных службах, на место не может вылететь вертолет, часть наземной группировки ждет отлива, чтобы пройти по прибрежной полосе, еще часть пытается пробраться через кедрач.

Накануне пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщала, что одна часть фюзеляжа самолета находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море, приблизительно в 4 км от побережья.

О погоде в месте поисков

В Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС сообщили, что синоптики отмечают сильный ветер и двухметровые волны в районе поселка Палана, где разбился Ан-26.

"Там ветер с порывами до 16 м/с, он будет сохраняться весь день. Пасмурно, ожидаются небольшие осадки, температура - 11-13 градусов", - сказали в управлении.

На море в ночное время волны достигали высоты 2-2,5 м, сейчас волнение уменьшилось. Отмечаются волны высотой 1-2 м. К вечеру волнение стихнет до 1-1,5 м, такая же ситуация на море прогнозируется и на завтра. Ветер в четверг ожидается со скоростью 9-14 м/с. Погода прояснится в пятницу.