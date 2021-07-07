Мишустин выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-26 на Камчатке

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Телеграмма, направленная губернатору Камчатского края Владимиру Солодову, опубликована 7 июля на сайте правительства.

"Это большое горе для тех, кто потерял в катастрофе родных и близких. С тяжелой утратой невозможно смириться, она невосполнима. Сегодня миллионы людей разделяют вашу скорбь", - говорится в сообщении.

Мишустин также от себя лично и от имени правительства РФ попросил передать семьям погибших глубокие соболезнования.

"Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", - добавил премьер-министр РФ.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки самолета, по данным МЧС, были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. По одной из версий, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.