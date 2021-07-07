Уголовное дело о подделке сертификатов вакцинации в Калининграде передали в СК

КАЛИНИНГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении администратора поликлиники, подозреваемой в подделке сертификатов о вакцинации, возбужденное полицией, передано для расследования в следственные органы следственного управления СК РФ по Калининградской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

"В связи с общественным резонансом и значимостью, а также большим объемом необходимых следственных и процессуальных действий, заместитель прокурора области принял решение об изъятии уголовного дела из производства ОД ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда и передаче его для организации предварительного следствия в СУ СК России по Калининградской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, администратора поликлиники задержали в Калининграде по подозрению в изготовлении поддельных документов о вакцинации против нового коронавируса. По данным полиции, задержанная по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию. За поддельный документ администратор требовала от 1,5 до 3,5 тыс. рублей. Ее нелегальными услугами воспользовалось более 20 человек.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград". Прокуратура Калининградской области в порядке надзора изучила материалы уголовного дела и признала законным и обоснованным постановление о его возбуждении.