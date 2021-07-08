Власти Камчатки месяц будут принимать заявки на краевую выплату близким пассажиров Ан-26

ТАСС, 8 июля. Власти Камчатки в течение месяца будут принимать заявления на выплаты из краевого бюджета от родственников погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26, сообщил глава региона Владимир Солодов в четверг в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Мы решили, что в течение месяца можно будет подать соответствующую заявку, это связано с тем, что ряд родственников проживает вне Камчатского края, в других регионах. Месяц мы будем принимать заявления, после этого в кратчайшие сроки эти 500 тыс. рублей, которые предусмотрены по линии края, будут выплачены", - сказал Солодов.

Он напомнил, что всего объем выплат составит около 3,5 млн рублей: 500 тыс. рублей из краевого бюджета, 1 млн рублей - от авиакомпании и 2 млн 25 тыс. рублей - от страховой компании. "Выплата будет максимально ускорена в соответствии с поручением президента, но мы должны соблюсти всю процедуру, связанную с идентификацией останков пассажиров и следственными действиями", - отметил Солодов.

Поиски на месте крушения

Дополнительная группа водолазов будет направлена на место крушения, сообщил губернатор. "Поисковая операция продолжается. Там гористая местность, часть обломков наверху сопки, часть внизу. Приливы в этой местности достигают восьми метров - разница между приливом и отливом, что осложняет операцию. <…> На месте начали работать девять водолазов, завтра еще семь прибудут в усиление, всего 16 будут работать", - сказал Солодов.

Он добавил, что некоторые фрагменты были найдены на расстоянии до 20 км от места крушения. "15 человек дополнительно отправились с ближайшего поселка в 90 км к северу и с севера идут, обследуют побережье в поисках возможных обломков", - сказал Солодов.

Сейчас на месте работают 53 человека, задействовано 11 единиц техники.