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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

Транспортная прокуратура проверит "Камчатское авиапредприятие" после крушения Ан-26

Ведомство проверит соблюдение требований законодательства при организации предполетного досмотра воздушного судна, экипажа и пассажиров, авиатопливообеспечении, оказании услуг по представлению экипажу аэронавигационной информации и данных о метеорологической обстановке

ТАСС, 8 июля. Прокуроры проверят работу "Камчатского авиапредприятия" после крушения пассажирского самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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"Дальневосточная транспортная прокуратура в ходе проверки законодательства о безопасности полетов даст оценку деятельности АО "Камчатское авиационное предприятие" при техническом обслуживании воздушного судна, поддержании его летной годности, обучения и повышения квалификации экипажа, прохождения им периодических медицинских осмотров, организации системы управления безопасностью полетов", - говорится в сообщении.

Также будет проверено соблюдение требований законодательства при организации предполетного досмотра воздушного судна, экипажа и пассажиров, авиатопливообеспечении, оказании услуг по представлению экипажу аэронавигационной информации и данных о метеорологической обстановке в аэропорту назначения при посадке, обеспечению непрерывной связи во время полета.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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