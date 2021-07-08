Специалисты МАК приступили к работе на месте крушения Ан-26 на Камчатке

ТАСС, 8 июля. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали работу на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Следственная группа приступила к проведению осмотра места происшествия совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета. Обнаруженные фрагменты воздушного судна осматриваются, после чего транспортируются с места происшествия с целью последующей раскладки и оценки наличия недостающих фрагментов", - сказали в управлении.

По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, следователи, криминалисты и судебно-медицинские эксперты осматривают останки тел погибших. "Изымаются образцы генетического материала, по которым назначены молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы. У родственников находившихся на борту людей изъяты образцы для проведения сравнительного молекулярно-генетического исследования, работа в указанном направлении продолжается", - сказали в управлении.

Также проанализирована техническая документация по обслуживанию самолета, потерпевшего крушение, а также по еще четырем самолетам Ан-26 авиапарка предприятия-эксплуатанта. Специалисты продолжают осматривать другие суда.

"По предварительным оценкам запрошенной в метеорологических службах информации в день полета погодные условия не являлись благоприятными, в том числе зафиксирована сплошная облачность", - добавили в управлении. По факту произошедшего расследуется уголовное дело.