Пожар на складе на юго-востоке Москвы локализовали на площади 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пожар на складе на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 16:20 пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. К тушению пожара привлечена авиация", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Волгоградском проспекте произошел пожар на складе, по прибытии пожарных горела кровля на площади 50 кв. м. Позже площадь пожара выросла до 500 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, огонь интенсивно распространялся. Прокуратура начала проверку по факту пожара.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ уточнили, что горит здание в 2-3 этажа старой постройки.