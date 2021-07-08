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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

Для опознания погибших при крушении Ан-26 на Камчатке проведут генетические экспертизы

Всего на борту самолета находились 28 человек, обнаружены фрагменты тел 19 погибших, на данный момент опознан лишь один

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Генетические экспертизы проведут для опознания погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

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Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

"Для идентификации погибших у родственников возьмут пробы ДНК, которые отправят в лабораторию для проведения генетической экспертизы. Она может занять от двух недель до месяца", - сказал собеседник агентства.

Всего на борту самолета находились 28 человек, обнаружены фрагменты тел 19 погибших, на данный момент опознан лишь один. Поисковые работы на месте крушения Ан-26 продолжаются.

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РоссияКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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