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Пострадавших при посадке самолета на Ямале доставили в больницу в тяжелом состоянии

Медики проводят обследование членов экипажа

ТАСС, 8 июля. Членов экипажа легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку на Ямале, в тяжелом состоянии доставили в Нижневартовскую окружную больницу. Об этом ТАСС сообщили директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в четверг.

"Госпитализированы в Нижневартовскую окружную больницу. Состояние стабильное, тяжелое. Проводится обследование, уточнение характера полученных травм", - сказал он.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при аварийной посадке самолета члены экипажа получили переломы конечностей, оба находятся в сознании. В пресс-службе правительства Ямала рассказали, что личности пострадавших установили.

8 июля легкомоторный самолет с двумя членами экипажа пропал с радаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Позже его обнаружили спасатели, рядом с самолетом находился человек, который подавал сигналы рукой. Источник сообщил ТАСС, что причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ двигателя.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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