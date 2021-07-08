Легкомоторный самолет на Ямале не выходит на связь

ТАСС, 8 июля. Легкомоторный самолет P2002 Sierra с двумя людьми на борту не выходит на связь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Легкомоторный самолет не выходит на связь. На борту два человека", - сказала собеседница агентства.

На поиски самолета вылетел Ан-26. "В 13:53 мск из Нижневартовска на поиски пропавшего самолета вылетел самолет Ан-26", - сказал источник. Он уточнил, что пропавший со связи самолет вылетел из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки, после чего подал аварийный сигнал и пропал с радаров.