Убийцы президента Гаити попали в страну не из Доминиканской Республики

ООН, 9 июля. /ТАСС/. Преступники, убившие президента Гаити, прибыли в страну не с территории Доминиканской Республики и не могли укрыться там после совершения преступления. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Доминиканской Республики при ООН Хосе Бланко.

"У нас нет каких-либо подтверждений, что кто-либо из лиц, совершивших это преступление, прибыл с территории Доминиканской Республики или скрылся на ее территории", - сказал он.

Ранее власти Гаити заявили, что среди участников нападения на резиденцию президента были иностранцы. В ряде СМИ появились предположения, что они могли попытаться скрыться на территории соседней Доминиканской Республики.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и. о. премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански.