МВД рассматривает версию, что пропавшую во время ливней в Ялте унесло в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции, которые три недели ведут поиски женщины, пропавшей в Ялте во время июньских ливней, рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из них - женщину могло унести в море, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что во время ливней в Ялте 18 июня, вызвавших подъем уровня рек, выход подземных вод и сход селей, без вести пропала женщина.

"Полиция ведет поиски, они не останавливались. Удалось выяснить, что женщина пропала, когда вместе с мужем спасалась из дома, затапливаемого сходящим с гор потоком. Люди должны были перейти дорогу, которая, фактически, превратилась в реку. Женщину поток воды сбил с ног, и ее унесло. Мужу удалось выбраться", - рассказали в полиции.

Собеседница отметила, что сначала поиски вели зять пропавшей и работавшие в том районе Ялты спасатели, позднее поступило заявление в полицию. "Ни живой, ни мертвой она пока не обнаружена. Рассматривается несколько версий, в том числе о том, что ее могло вынести в открытое море", - пояснила представитель ведомства.

Она добавила, что все это время МВД ведет поиски пропавшей, работы идут уже около трех недель. "Какого-то "срока давности" в таких делах не существует, поиски продолжаются", - отметила она.