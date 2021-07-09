Спасатели извлекли тело машиниста, погибшего в результате обрушения в руднике в Башкирии

УФА, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли тело машиниста погрузочно-доставочной машины, который погиб в результате обрушения в строящемся руднике "Юбилейный" в Башкирии. Спасательная операция завершилась ночью, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу.

"Аварийно-спасательные работы завершены. Тело мужчины, 1967 г. р. извлечено из кабины погрузочной машины", - говорится в сообщении.

Также в МЧС уточнили, что погибшего извлекли в 01:20 (23:20 мск четверга). Сообщение об инциденте поступило в четверг 07:16 мск, в результате обрушения в руднике под завалами остался один человек.

Прокуратура и СК организовали проверку.