На Камчатке спасатели добрались до скалы, где произошло крушение Ан-26

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели смогли добраться до труднодоступного места на скале на Камчатке, где произошло крушение пассажирского самолета Ан-26. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели и представители других ведомств с помощью десантных спусков добрались до труднодоступного места на скале, где произошло столкновение [с ней] самолета. Доступ туда был невозможен из-за сильного ветра, вертолет Ми-8 МЧС России неоднократно предпринимал попытки спусков", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что продолжаются работы на море по обследованию акватории и дна. "На суше также расширен район поисков, используются вездеходы, квадроциклы, беспилотная техника. С начала поисковой операции обследовано более 50 кв. км прибрежной зоны, горной местности и морского дна", - добавили в ведомстве.

Всего на месте происшествия работают 72 человека и 14 единиц техники.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Обнаружены фрагменты тел 19 погибших, на данный момент опознан лишь один.