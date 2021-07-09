Суд признал законным штраф экс-главе Екатеринбурга за участие в нежелательной организации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Екатеринбурга оставил в силе решение судебного участка № 8 о назначении штрафе в размере 5 тыс. рублей бывшему мэру города Евгению Ройзману за участие в нежелательной организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"[Решение] оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства.

13 марта полиция задержала участников форума "Объединенных демократов" в Москве, среди которых был Ройзман. По данным источника ТАСС, сотрудники полиции считают задержанных в Москве муниципальных депутатов и общественных деятелей причастными к международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной. 25 мая суд в Екатеринбурге оштрафовал Ройзмана на 5 тыс. рублей.