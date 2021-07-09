Нарушения выявили в работе АТП автобуса, устроившего ДТП с семью погибшими на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе "Нижнетуринского АТП", которому принадлежал автобус, попавший в ДТП в Лесном в Свердловской области, где погибли семь человек. Компания выпускала на линию транспорт с неисправностями, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области в пятницу.

Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области

"Установлено, что ООО "Нижнетуринское АТП" в нарушение требований ч. 1 ст. 20 ФЗ "О безопасности дорожного движения", п. 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, <...> к работе допускаются автобусы с неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (неработающие внешние световые приборы, стеклоомыватели, звуковые сигналы)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, прокурор Лесного вынес руководителю компании представление об устранении нарушений.

Утром 10 июня в ЗАТО Лесной служебный автобус, перевозивший сотрудников предприятия "Электрохимприбор" (входит в Росатом), врезался в остановку общественного транспорта. На месте погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Позже один из пострадавших умер в больнице.

По данным Ространснадзора, в ДТП пострадали 15 человек. Все погибшие и пострадавшие - пешеходы. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. По факту ДТП возбуждены три уголовных дела, директор АТП и механик арестованы.