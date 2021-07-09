Суд приговорил к условному сроку мужчину, который пнул инвалида в магазине в Кирове

КИРОВ, 9 июля. /ТАСС/. Суд приговорил мужчину, пнувшего в магазине инвалида в Кирове в феврале, к условному сроку, сообщили в пятницу в пресс-службе областной прокуратуры.

"Суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы. С учетом данных о личности осужденного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд посчитал возможным применить положения ст. 73 УК РФ "Условное осуждение", установив испытательный срок два года", - говорится в сообщении.

В феврале в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен момент, как мужчина бьет ногой в спину человека, который мешает ему пройти. Авторы видео сообщили, что пострадавший - инвалид. Было возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали. Позже выяснилось, что пострадавший с учетом особенностей его здоровья испытывал трудности в передвижении.