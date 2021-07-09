Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Сочи

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае организовала проведение проверки после съезда рейсового автобуса в Сочи, где предварительно пострадали 13 человек, на место происшествия выехал и. о. прокурора Хостинского района Сочи Михаил Прихленко, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"На место происшествия выехал и. о. прокурора Хостинского района г. Сочи Михаил Прихленко. Прокуратура взяла проверку на контроль", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что автобус принадлежит муниципальному перевозчику.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что также начата проверка качества оказания услуг по перевозке. "Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, в том числе соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. В ведомстве ТАСС уточнили, что также будет проверено качество оказание услуг перевозчиком при перевозке пассажиров.

ДТП произошло в пятницу утром в селе Барановка в Сочи, автобус столкнулся с грузовым автомобилем, после чего съехал в кювет. Сообщалось, что пострадали 12 человек, позже количество пострадавших увеличилось до 13, в том числе четверо несовершеннолетних. Предварительно, причиной ДТП могло стать то, что водитель не справился с управлением.