Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 78

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося в городе Серфсайд (штат Флорида) жилого дома тела еще 14 человек, общее число погибших увеличилось до 78.

Об этом заявила в пятницу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

"Мы обнаружили тела еще 14 погибших при этой трагедии", - сказала она. По словам Кавы, "подтверждена гибель 78 человек". Глава округа добавила, что судьба 62 человек остается неизвестной.