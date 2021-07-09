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Обрушение здания во Флориде

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 78

Судьба 62 человек остается неизвестной

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося в городе Серфсайд (штат Флорида) жилого дома тела еще 14 человек, общее число погибших увеличилось до 78.

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Об этом заявила в пятницу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

"Мы обнаружили тела еще 14 погибших при этой трагедии", - сказала она. По словам Кавы, "подтверждена гибель 78 человек". Глава округа добавила, что судьба 62 человек остается неизвестной.

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