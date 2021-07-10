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Обрушение здания во Флориде

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79

Судьба 61 человека остается неизвестной

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении жилого здания в городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до 79. Об этом заявила в пятницу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

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"Мы обнаружили тело еще одного погибшего", - сказала она. По словам Кавы, "подтверждена гибель 79 человек". Глава округа добавила, что судьба 61 человека остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

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